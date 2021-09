Nedostatky zájezdu reklamujte co nejdříve

Cestovka pak coby pořadatel zájezdu odpovídá za to, že ten bude v souladu s uzavřenou smlouvou. Nezáleží přitom, zda ona sama sjednané služby poskytne, nebo to bude jiný smluvený poskytovatel, například hotel či letecký nebo autobusový dopravce. Pokud za své peníze nedostanete to, co jste si sjednali, můžete se s reklamací se vždy obrátit přímo na cestovní kancelář.