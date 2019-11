Musí vám pronajímatel zajistit příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2?

Konec televizního vysílání ve formátu DVB-T se nezadržitelně blíží. Někteří lidé tak kromě technické stránky přechodu na nový standard vysílání DVB-T2, budou řešit i to, zda coby nájemníci bytu v domě se společnou anténou mají právo požadovat po pronajímateli zajištění příjmu televizního vysílání v novém standardu DVB-T2 a co pro to musí udělat.