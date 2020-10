Moratorium končí, řadě lidí hrozí malér

Klienti měli možnost odložit si splátky na tři měsíce do konce července, nebo na šest měsíců, tedy do konce října. Jak samy banky uvádějí, někteří klienti se již k pravidelnému splácení vrátili, především pak ti, kteří požádali o tříměsíční odklad splátek.

Air Bank klientům nabízí možnost snížení (ale i zvýšení) splátky u půjčky nebo hypotéky zdarma, mohou si to sami jednoduše nastavit v internetovém bankovnictví, i opakovaně. „Pokud se klient dostane i přesto do problémů se splácením, měl by se nám co nejdříve ozvat a situaci s námi aktivně a individuálně řešit,” doplnila mluvčí banky Jana Pokorná.