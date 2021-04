Mladí Češi chtějí bydlet ve vlastním, uvažují ale jen o menších bytech

Jak mluvčí banky dále připomněl, během posledního roku české banky zaznamenaly rekordní zájem o hypotéky, především s fixací na pět let i více, a to i přes složitou situaci spojenou s pandemií koronaviru, která vedla k nevídaně nízkým úrokovým sazbám.

Ačkoli by nemělo být překvapující, že se mladí stěhují do větších měst kvůli vyššímu vzdělání či lepším nabídkám práce, i oni přemýšlejí o alternativách, které by mohli zlepšit jejich finanční situaci.

Podle dostupných dat může návratnost investice do nemovitostí v Praze trvat okolo 29 let, zatímco nejvýhodnější nemovitosti nalezneme v Chomutově, kde se dá hypoteční úvěr u menších bytů splatit do devíti let.