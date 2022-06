Konec levných hypoték bude pro tisíce lidí šok

Konec levných hypoték po vypršení fixačního období, kdy klienti měli sazby i pod dvě procenta, může dostat tisíce lidí do pasti. Skok do šestiprocentních hypotečních sazeb z měsíce na měsíc by nemusela řada rodin ustát. Celkové měsíční náklady na bydlení se jim s vysokou cenou hypoték a zároveň s enormním zdražováním energií znásobí.