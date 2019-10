Konec chalupářské sezóny je tady, připravte svá víkendová sídla na zimu

Obzvláště po zimě se majitelé vracejí do svých chatek a chalup s obavami, zda nebylo něco odcizeno či poškozeno. Pokud k něčemu takovému dojde, je dobré postupovat podle kroků Policie ČR:

Do chaty ani chalupy nevstupujte, zavolejte Policii ČR a vyčkejte do jejich příjezdu

Pokud do objektu potřebujete vstoupit, například z důvodu zavření oken v nepříznivém počasí, nechť vstoupí pouze jeden člen rodiny, toto učiní, na nic nesahá a vrátí se zpět

Nepořádek v žádném případě před příjezdem policistů neuklízejte, poškození neopravujte. Vždy počkejte, až kriminální technik s policisty provedou ohledání

Nesahejte na věci, o kterých víte, že nejsou na svém místě. Mohlo by dojít k poškození stop

Na prohlídku chaty či chalupy a zjištění, co bylo odcizeno nebo poškozeno bude čas, až svou práci dokončí kriminální technik. Kvalitní vyhledávání a zajištění stop a jejich vyhodnocení je mnohdy jediným důkazem

Jste-li pojištěni, nahlaste škodu a pořiďte fotodokumentaci. Postupujte podle pokynů pojišťovny