Klienty s hypotékou čeká až trojnásobně vyšší úrok

„I kdyby se hypoteční sazby ustálily jen na čtyřech procentech, bude to pro klienty, kteří si brali své hypotéky na krev, velký problém. Průměrná výše hypotečních úvěrů se pohybuje kolem 3,2 milionu korun. Při sazbě dvě procenta na 25 let činí měsíční splátka 13 563 korun. Při sazbě čtyři procenta na 25 let to však již je 16 891 korun, tedy o 3328 korun měsíčně navíc,“ upozornil ekonom BH Securities Štěpán Křeček.