Kdy lze odejít do předčasného důchodu

Údaje za loňský rok budou podle České správy sociálního zabezpečení k dispozici až na přelomu letošního června a července.

Pro to, abyste mohli odejít do důchodu několik let předtím, než dosáhnete důchodového věku, musíte splnit zákonem dané podmínky. Zároveň počítejte s tím, že tzv. předčasný starobní důchod vám bude výrazně krácen.

Zájemce o předčasný důchod musí především splnit věkovou podmínku a získat potřebnou dobu pojištění. O přiznání předčasného starobního důchodu může pojištěnec požádat nejdříve tři roky před dosažením svého důchodového věku (činí-li jeho důchodový věk 63 let a méně), a pokud je jeho důchodový věk vyšší než 63 let, může o tento důchod požádat až o 5 let dříve před jeho dosažením, nejdříve však od dosažení 60 let věku.

Například pojištěnec s důchodovým věkem 64 let a 8 měsíců může odejít do předčasného starobního důchodu až o 4 roky a 8 měsíců dříve. Potřebná doba pojištění je stejná jako pro vznik nároku na starobní důchod při dosažení důchodového věku, tj. 35 let pojištění včetně náhradních dob nebo 30 let pojištění, za které bylo zaplaceno pojistné (bez náhradních dob).

Jak se penze krátí

Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne uplatnění žádosti o něj, nelze ho přiznat zpětně.

Výše trvalého krácení procentní výměry závisí na délce doby chybějící od přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku.

Výše procentní výměry se snižuje za každých, i započatých, 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o:

0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů;

1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne;

1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Výpočtový základ je redukovaný měsíční průměr příjmů, kterých pojištěnec dosahoval v rozhodném období před přiznáním důchodu (např. pro důchody přiznávané od data spadajícího do roku 2022 jsou rozhodným obdobím roky 1986 až 2021).

Příklad Člověk, který dosahoval průměrných příjmů na úrovni všeobecné průměrné mzdy a odchází do předčasného důchodu o 360 dnů dříve, má důchod o cca 800 Kč nižší, než kdyby vyčkal až do dosažení důchodového věku a teprve pak si nechal starobní důchod přiznat.

U osoby, která odchází o 720 dnů dříve, činí tento rozdíl cca 1900 Kč, a například u toho, kdo odchází o 1080 dnů dříve, činí tento rozdíl cca 3300 Kč.

Některé profese mají odcházet dřív

Už bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhovala, aby některé profese mohly jít do důchodu předčasně. Nový ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) počítá s tím, že obdobný návrh opět předloží.

Podle původního návrhu má dojít ke snížení důchodového věku pojištěnců, kteří vykonávali po určitou dobu práce zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie prací podle zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhlášky, která stanovuje expoziční limity rizikových faktorů práce.

„Při jejich překročení jsou pak pracovníci u zaměstnavatele evidováni ve třetí nebo čtvrté kategorii. Je to podle podmínek konkrétního pracoviště, nepůjde tedy o vyjmenování konkrétních profesí, ale pro ilustraci lze uvést, že práce ve třetí kategorii vykonávají zpravidla příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR, zedníci, pokrývači, skláři a kováři, ve čtvrté pak slévači, svářeči, brusiči a potápěči,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva práce Eva Davidová.

„Obdobný návrh předloží ministerstvo práce nové vládě do poloviny letošního roku. Zvažovaná účinnost je 1. ledna 2023,“ dodala. Pojištěncům, kteří vykonávali práce zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie prací, bude podle ní obecný důchodový věk snížen podle délky výkonu takové práce.

„V zásadě za každých cca 10 let výkonu takové práce bude obecný důchodový věk snížen o 1 rok (přesněji o 1 měsíc za každých 184 směn), nejvýše však o 60 kalendářních měsíců. Dodatečné náklady spojené s tímto opatřením mají být spolufinancovány zaměstnavateli prostřednictvím zvýšení sazby pojistného na důchodové pojištění o 5 procentních bodů.