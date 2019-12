Ježíšek se netrefil? Rady a tipy, co dělat s nevhodným dárkem

Pokud jste dárek pořídili v e-shopu, máte zpravidla zákonné právo vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí, aniž byste museli prodejci sdělovat důvod. Existuje však několik výjimek, kdy zakoupené zboží vrátit nelze.

„Jde například o zboží podléhající rychlé zkáze, jako jsou některé potraviny či řezané květiny, nosiče digitálního obsahu (DVD, CD) s porušeným originálním obalem a zboží upravené podle specifického přání zákazníka. Nebo také produkty, které jsou prodávány v uzavřeném obalu, přičemž obal byl porušen a zboží nelze vrátit do prodeje z hygienických důvodů. Typicky se může jednat o kosmetiku, třeba krémy na obličej, zubní kartáčky či erotické pomůcky,“ upozornila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Pokud jste prodejci do 14 dnů od převzetí zboží oznámili, že od smlouvy odstupujete, máte dalších 14 dní na to, abyste mu zboží vrátili (pokud jste mu jej neposlali zpět zároveň s odstoupením).

Obzvláště v období Vánoc mají pochopení pro to, že jsou nákupy trochu riskantní, a i kamenné prodejny tuto možnost zavádí či internetoví prodejci prodlužují dvoutýdenní lhůtu pro odstoupení, třeba do konce roku nebo až do poloviny ledna.