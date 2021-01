Jaké novinky čekají spotřebitele v letošním roce

Parlament by měl věnovat novele energetického zákona, která by měla ochránit spotřebitele před takzvanými energošmejdy.

Podle připravované novely by museli energetičtí zprostředkovatelé získat povinnou licenci od Energetického regulačního úřadu. Zároveň by novela měla přinést snazší ukončování smluv o dodávkách energií.

Letos by mělo dojít k zavedení šablon shrnutí smlouvy, které lidem zjednoduší čtení jinak velmi složitých a členitých smluv uzavíraných s operátory. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) všem uživatelům od 1. ledna 2021 zajistil jasnější podmínky pro stanovení rychlosti internetového připojení. Novelizací svého opatření obecné povahy totiž stanovil, co uživatel služby internetového připojení může oprávněně očekávat a co je porušením smlouvy ze strany operátorů.