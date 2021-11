Jaké jsou daňové povinnosti při prodeji bytu

Daň z nabytí nemovitých věcí byla v loňském roce zrušena, což byla se zachováním odpočtu úroků do výše 150 tisíc korun pozitivní zpráva pro realitní trh. Faktorů, které způsobují trend rostoucích cen, bylo však ještě více.

„Nabídka nemovitostí je dlouhodobě velmi nízká, což stále tlačí ceny nahoru. Byť politici mají ambice usnadnit pravidla pro novou výstavbu, jen tak rychle se to do cen bytů neprojeví,“ myslí si Jan Boruta, jednatel FérMakléři.cz, a poukazuje i na rostoucí inflaci, které se investoři do budoucna obávají, a proto dál byty nakupují.