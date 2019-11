I slevy na Černý pátek se mohou prodražit. Na co byste měli myslet?

Češi na slevy slyší, proto není divu, že tržby během svátku všech slev Černého pátku neboli Black Friday strmě rostou. Někteří obchodníci v Česku dokonce slevové akce s označením černého pátku nabízejí i několikrát do roka ve snaze nalákat do svých obchodů co nejvíce lidí. Ovšem ne vždy se vám výhodný nákup vyplatí. Přinášíme proto několik rad a tipů, jak nenaletět.