Pozor na prskavky! Dvě z pěti domácností nejsou pojištěné

Dvě pětiny českých domácností nejsou podle průzkumu EMA data pojištěny. Důvodů pro to mají lidé několik, například u šestiny oslovených hraje hlavní roli cena, pojištění je pro ně příliš drahé. Pětina lidí nevěří, že by jim pojišťovna případnou škodu zaplatila.

Je vůbec něco, co by Čechy k uzavření pojistky přesvědčilo? Především by se musela snížit cena pojištění, případně zvýšit respondentův příjem. Tento důvod zmínila dvě pětiny lidí.