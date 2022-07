Home office už nefrčí, na řadu přichází neomezené volno

„Z pohledu zákoníku práce jde o jinou překážku v práci, kterou zaměstnavatel dobrovolně zaměstnanci kompenzuje, i když by podle zákona nemusel. Pokud se však má jednat o plnohodnotné placené volno, pak tuto dobu bude z pohledu mzdy počítat zaměstnavatel jako výkon práce a poskytne za ni mzdu. Takže to bude posuzováno stejně, jako kdyby v ten den zaměstnanec pracoval v kanceláři. Nic sice teoreticky nebrání tomu, aby zaměstnavatel zvolil kompenzaci nižší, nicméně to už by podle mě popíralo smysl tohoto institutu a zřejmě by to dost snižovalo i jeho atraktivitu,“ vysvětlil advokát David Šupej z kanceláře Sedlakova Legal.