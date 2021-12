Hodnota optimální stravenky bude opět vyšší, vzroste na 150 korun

„Výrazný nárůst optimální hodnoty stravenky na 150 korun dává firmám příležitost k tomu, jak za daňově výhodných podmínek zlepšit odměňování zaměstnanců a mít atraktivní benefit pro nábor nových sil. Aktuální je to zejména s ohledem na situaci na pracovním trhu – na jedné straně počet volných míst v ekonomice přesahuje 340 tisíc a zároveň jsou firmy v situaci, kdy kvůli dopadům covidu musí hledět na to, aby se chovaly v oblasti odměňování co nejhospodárněji,“ uvedla Aneta Martišková ze společnosti Edenred.