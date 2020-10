Firmy se zbavují kanceláří, je to luxus

„Novým normálem je to, že základní pracovní složkou je práce mimo korporátní sídlo. Myslím, že se to už nevrátí do původního stavu, kdy všichni chodili do firmy od 9 do 17 hodin od pondělí do pátku, ať jim dojíždění trvalo dvě hodiny, nebo 30 minut,“ prohlásil Zvada.