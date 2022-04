Firemní benefity 2022: Jak se liší preference zaměstnanců a zaměstnavatelů

Dorovnání platu v nemoci, příspěvek na dovolenou a příspěvek na dopravu do zaměstnání. To jsou benefity, o které by zaměstnanci stáli, ale firmy je téměř nenabízejí.

Také příspěvky na dovolenou či na dopravu do práce by zaměstnanci uvítali, ale firmy je příliš nenabízejí. Přispět na dovolenou by chtělo 32 procent lidí, ale může s tím počítat jen každý jedenáctý. O příspěvek na cesty do práce mají pochopitelně zájem především lidé z menších obcí, kteří do práce dojíždějí častěji než ostatní.