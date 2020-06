Finanční poradna: Nájemník má právo mít v bytě trvalý pobyt

Na redakci se čas od času obracejí čtenáři s dotazy týkajícími se nájemního bydlení. Jedním typů dotazů je i to, zda je možné, aby si nájemce v pronajatém bytě zřídil trvalý pobyt.

„Pronajal jsem svůj byt na dobu určitou, na dva roky, než dostuduje můj syn, který by měl v něm pak bydlet. Nájemník se na mě obrátil s žádostí, abych vyslovil souhlas s tím, že bude mít na adrese tohoto bytu po dobu nájmu trvalé bydliště,” napsal čtenář.

Jak dále uvedl, má však obavy, že po uplynutí doby sjednaného pronájmu se nájemce z bytu neodhlásí. „Bojím se, že z titulu evidovaného bydliště by si mohl nárokovat možnost dalšího užívání bytu, nebo by mně mohly třeba nastat problémy s exekutory, pokud by se zadlužil,” dále uvedl.