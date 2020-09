Finanční poradna: Jakých zásad se držet při výběru mobilního operátora

Jestliže potřebujete být jen tzv. na příjmu, případně sami voláte velmi málo, měla by vám stačit předplacená karta.

Na druhou stranu ale karta může zabránit vysokým účtům za volání na čísla se speciálním tarifem nebo do zahraničí. To oceníte zejména v případě dětí. Zvlášť pro ty menší je předplacená karta nejlepší volbou.

„Podle operátorů je nabídka mobilních dat pro český trh dostatečná, což se údajně projevuje tím, že uživatelé nedosahují ani zdaleka smluvených limitů. To je ale zaměňování důsledku za příčinu. Spotřebitelé nechtějí překračovat limity svých mobilních dat z obavy z dalších nákladů za nákup dodatečných datových balíčků. Pokud by operátoři nabízeli vyšší nebo neomezené limity mobilních dat za rozumné ceny, uživatelé by se chovali racionálně a svá data využívali podobným způsobem, jako se děje v zahraničí,“ uvedla Hekšová.