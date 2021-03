Finanční poradna: Jak řešit energie v pronajatém bytě

Veškeré dodavatelem energií předepsané platby však musí pronajímatel platit pravidelně a včas, bez ohledu na to, zda mu sám nájemce platí řádně a ve smluveném termínu.

„Zákazníkům stačí provést samoodečet a stavy společně se žádostí o mimořádné vyúčtování zapsat do webové kanceláře nebo poslat e-mailem. Dodavatel pak vystaví fakturu v mimořádném termínu,“ uvedl Robert Šíma ze společnosti Bohemia Energy. Ta to provede bezplatně, nicméně je třeba počítat s tím, že provozovatel distribuční soustavy může mimořádné vyúčtování zpoplatnit podle svého aktuálního ceníku.

Pro nájemníka je smlouva vedená na pronajímatele výhodná v tom, že se nemusí starat o žádnou další smlouvu ani extra účet, kam by měl posílat platby za energie. Na druhou stranu si ale nemůže podle svých preferencí vybrat dodavatele elektřiny či plynu, kterého by chtěl on, a platit tak třeba výhodnější cenu, než kterou má sjednanou pronajímatel nemovitosti.