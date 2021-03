Experti: Krize zlevní byty v panelácích

Pokles cen nemovitostí je výrazně pomalejší, než tomu bylo během krize vrcholící v roce 2009. Snížení teprve přijde, a to jen do některých segmentů a lokalit.

Cenový vývoj ovlivňuje zásadně i to, že v řadě českých a moravských měst je dlouhodobě bytů velký nedostatek. „Poptávka výrazně převyšuje nabídku i v době krize. Svoji roli v tom sehrála také deprese v roce 2009, protože stavebnictví se z ní dlouho vzpamatovávalo. Tento nedostatek je na trhu stále velmi patrný, a to především ve větších městech. Proto se zde nedá očekávat nijak výrazný pokles cen,“ míní Zuzák.

Růst cen nemovitostí v ČR trval mnoho let, ceny bytů rostly dvakrát rychleji ve srovnání se zbytkem EU, meziročně o 8 až 9 procent. Podle ČNB byly ceny bytů v Česku ke konci loňska nadhodnocené v průměru o 17 procent, místy ale až o čtvrtinu. Dostupnost bydlení pak bude letos podle realitních expertů snižovat i to, že mnozí zájemci o koupi, kteří by ještě loni úvěr dostali, se mohou letos dostat do situace, kdy už pro banku nebudou dostatečně bonitní.