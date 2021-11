Energetické zoufalství: Plynový kotel ještě nezapnuli, topí zbytky z podlah

„Topíme, čím se dá, hlavně zbytky a lištami z podlah. Naštěstí máme zdroj z nedaleké výroby,“ říká hlava rodiny, pětačtyřicetiletý Radek. Má to štěstí, že v rodinném domě mají ještě krbovou vložku s teplovzdušnými rozvody do pokojů.

Radek připouští, že lišty jsou lakované, a tak do ovzduší jde, co nemá. Případného udání na odbor životního prostředí se ale neobává. Podle něho zbytky z podlah teď topí i jeho sousedé.

„Co mám dělat? Dům je na hypotéku a to, co se děje s energiemi, je rána do vazu. Musím vyjít s penězi a doma mrznout nebudeme. Plánovali jsme ještě před zdražením instalaci tepelného čerpadla, jenže nevím, jak to teď dopadne,“ líčí Radek. Firma mu dala rozpočet na zhruba 350 tisíc korun.

Když se ale řemeslníků zeptal, zda bude čerpadlo dům dostatečně vyhřívat i při velkých mrazech, odvětili mu, že to se uvidí až po zabudování. „A prý pak, když tak, budou muset vyměnit i radiátory. A to už se s cenou šplháme k půl milionu a to ještě není jisté, když tak šíleně zdražují materiály,“ dodal.

Radek před čtrnácti dny alespoň rychle svépomocí zateplil garáž. „Až ale přijdou mrazy i přes den, tak stejně budu muset kotel zapnout, aby nepopraskala voda,“ uzavírá.

Štiplavý kouř je zpět

I jiné rodiny uvažují podobně jako Radkova. „Před lety se tady tomu říkalo Dýmákov. S topnou sezonou před zimou se to tady vždycky zahalilo do kouře, jak všichni topili uhlím, koksem a čert ví čím ještě. Před čtyřmi pěti lety tenhle smrad zmizel,“ vzpomíná jeden z domkařů v malebném údolí u řeky ­Berounky nedaleko Prahy.

Lidé ve starších rodinných domech totiž tehdy přešli na plynové či elektrické kotle, řada z nich má tepelná čerpadla a někteří si pomáhají i solárními systémy. „Jenomže před čtrnácti dny jsme se vrátili do starých časů a navečer se zase halíme do štiplavého kouře. Někdo starý kotel znovu zprovoznil a topí asi ne zrovna kvalitním uhlím. Nezlobím se, je jasné, proč se to děje,“ dodává domkař.

Převážně elektřinou vytápí svůj menší řadový domek i tříčlenná rodina ze Žamberka. „Říkali jsme si, že ten starý kotel odpojíme a vyhodíme. Ještě že jsme to neudělali. Teď v něm topíme, čím to jde. PET lahve tam nedávám, ale všechno, co je dřevěné, ano, a zda je na tom trochu laku, to fakt neřešíme,“ říká třiapadesátiletý Mirek.