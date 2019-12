Elektřina zdraží, ušetříte s fixací ceny

Netýká se to však všech dodavatelů. Některé firmy jako PRE nebo MND Právu sdělily, že během topné sezony měnit cenu elektřiny nebudou.

Ti, kdo chtějí ušetřit, by si měli ceny raději nechat zafixovat. Potom platí, že po dobu až tří let budou za silovou elektřinu, tedy část celkové ceny, kterou ovlivňuje dodavatel, platit stále stejnou cenu.

Ovšem Energetický regulační úřad (ERÚ) každoročně regulovanou část, zahrnující třeba platbu za distribuci nebo výši příspěvku na obnovitelné zdroje, zvyšuje jen velmi mírně. Pro příští rok to má být u elektřiny v průměru o 1,3 procenta, takže na konečné ceně to bude kolem 0,7 procenta.

Nejvíce podle ERÚ zaplatí lidé v distribuční oblasti E. ON, tedy na jihu Čech a Moravy. Tam se zvedne u malé spotřeby se sazbou D02d cena v průměru o 3,7 procenta na ročních 12 818 korun.

Naopak nejlaciněji má být v distribuční oblasti PRE, která působí v hlavním městě, a to ročně 12 224 korun při růstu celkové 2,1 procenta.

Ceny plynu nejsou zatíženy emisními povolenkami, které musí firmy vyrábějící elektřinu v uhelných elektrárnách platit za vypuštěné škodlivé látky do ovzduší a jejichž cena dramaticky vzrostla, a tak příští rok mohou počítat i s úsporou proti letošku.

U malé spotřeby kolem 80 kubíků ročně lidé nejméně zaplatí v distribuční oblasti Pražské plynárenské, a to 2277 korun ročně, meziročně o 0,2 procenta méně.

Nejdráž naopak vyjde oblast E. ON, a to na 2505 korun, i přes meziroční pokles plateb o 1,3 procenta. U vyšších spotřeb kolem tří tisíc kubíků ročně nejvýhodněji vychází rovněž oblast Pražské plynárenské s roční platbou 36 774 korun a meziročním zlevněním o pět procent. Nejvíce se bude platit v distribuční oblasti E. ON, kde cena meziročně klesne rovněž o pět procent a lidé zaplatí 40 679 korun.