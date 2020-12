Ekonom: Češi za silvestrovské oslavy utratí výrazně méně než loni

Přísná opatření přijatá v rámci přechodu země do pátého stupně protiepidemiologického systému PES se dotknou i silvestrovských oslav. Žádná výjimka ze zákazu nočního vycházení ani jiná zmírnění se přinejmenším do 10. ledna nechystají. To vše se promítne i do útrat Čechů v závěru roku, které budou letos výrazně nižší než vloni, uvedl v odhadu ekonom Lukáš Kovanda.