Dovolená se bude počítat jinak, místo dnů v hodinách

Podle Kateřiny Brodské z tiskového oddělení MPSV nový výpočet v případě zaměstnanců s pravidelnou pracovní dobou, kteří například od pondělí do pátku denně odpracují osm hodin, zásadní změnu nepřinese a jejich právo na dovolenou se z hlediska rozsahu v zásadě nezmění. Pokud se jedná o zaměstnance, který má stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin a má například osmihodinové směny vždy pravidelně rozvrhovány od pondělí do pátku, tak bude-li čerpat dovolenou od pondělí do pátku, vyčerpá 40 hodin dovolené. Když by čerpal dovolenou například jen v pondělí a v úterý, vyčerpá 16 hodin.