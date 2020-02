Daně 2019: Dvoustránkové přiznání krok za krokem

Do řádku číslo 22 uvede pan Novotný součet roční hrubé mzdy od zaměstnavatele ABC a hrubé roční odměny od zaměstnavatele XYZ, tedy částku 630 tisíc korun. Do řádku číslo 23 uvede součet sociálního a zdravotního pojištění placeného oběma zaměstnavateli, tedy částku 213 480 korun.

V oddílu 3 uvede pan Novotný daňové odpočty, na které má nárok, tedy 12 tisíc korun do řádku 27 (doplňkové penzijní spoření) a 12 tisíc korun do řádku 28 (životní pojištění). Celková částka nezdanitelných položek činí 24 tisíc korun a uvede se do řádku číslo 31.

Základ daně snížený o nezdanitelné položky zaokrouhlený na stokoruny dolů je 819 400 korun, uvede se do řádku číslo 32. Daň z příjmu činí 15 procent z daňového základu, což je 122 910 korun (819 400 Kč x 15 %), tato částka se uvede do řádků 33 a 35.

Oddíl 5 se věnuje daňovým slevám, kde pan Novotný uvede slevu na poplatníka do řádku 36, slevu na manželku do řádku 37 a školkovné do řádku 43. Celková částka daňových slev je 63 030 korun a uvede se do řádku číslo 44. Daň po uplatnění daňových slev je 59 880 Kč (122 910 Kč – 63 030 Kč) a uvede se do řádku 45.