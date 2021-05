Covid změnil náš způsob práce i podobu pracovišť. Co zůstane i po pandemii?

„Posledních dvanáct měsíců přineslo do pracovního prostředí mnoho nového, urychlily se trendy a pro mnohé se změnil způsob práce. Firmy musely rychle přehodnotit, jaké činnosti je možné přesunout do online prostředí a přizpůsobit pracoviště náročným hygienickým podmínkám. Změnil se ale také způsob vedení lidí a interní komunikace. Některá opatření nutná v době pandemie za čas odvane vítr, ale přinesou novou hodnotu i v době, kdy už pomine největší zátěž pandemie,“ uvedl Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Nicméně se v mnohých firmách osvědčil a velké a rušné kanceláře se tak brzy stanou minulostí. Z průzkumu mezi personalisty v českých firmách vyplynulo, že více než dvě pětiny předpokládají kombinaci práce z domova a na pracovišti i do budoucna.

Přísné hygienické požadavky i změna způsobu práce nutí firmy přizpůsobit změněným podmínkám také podobu pracovních prostor. Nejde jen o to, že velké společné místnosti rozdělují na menší, zřizují i tzv. huddle rooms, menší místnosti, které jsou vhodné pro spolupráci nevelkých týmů a jsou dobře vybavené pro komunikaci s online připojenými kolegy.

„Jakmile se situace začne vracet do normálu, očekáváme fyzický návrat do učeben. Část kurzů ale stále bude nabízena online či hybridní formou,“ uvedl Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas.

Během pandemie se dodržování hygienických opatření dostalo do centra pozornosti. Zůstane to tak jistě i do budoucna, bude sice zůstane. Bude možné sice slevit z extrémních hygienických opatření, jako je nošení respirátorů a nanoroušek neustále při práci, ale zpřísněné nároky na hygienu a úklid pracoviště jistě přetrvají.