Čím dál víc Čechů chce do předčasného důchodu, i když budou brát méně

Počet lidí, kteří odešli do předčasného starobního důchodu, se v Česku rychle zvyšuje. Zatímco v roce 2010 tvořili 19 procent všech příjemců plného starobního důchodu, v roce 2021 to bylo již 28 procent. A nárůst pokračuje i v letošním roce. Upozornil na to ve svém odborném časopise Statistika a my Český statistický úřad (ČSÚ). Předčasná penze má přitom negativní dopad na výši důchodu.