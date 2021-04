Češi více spoří, i když jsou úroky nulové

ČSOB nabízí Spoření s bonusem, kde banka nemá žádné speciální podmínky. „Sazby máme nastavené podle výše vkladu, do 250 tisíc, to je 0,25 procenta, od 250 tisíc do 500 tisíc 0,3 procenta a od 500 tisíc do jednoho milionu 0,35 procenta na celý zůstatek. Pro část zůstatku nad jeden mi­lion korun je pak sazba 0,01 procenta,“ uvedl mluvčí ČSOB Patrik Madle.