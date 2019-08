Češi tráví dovolenou i na US Open či Lize mistrů

„Je to pro ně jistá forma zážitku. Atmosféra prestižních mezinárodních klání a závodů se nedá s českými poměry srovnávat. Navíc tyto události se často odehrávají v atraktivních destinacích, takže takový zájezd poslouží jako malá dovolená spojená například s koupáním,“ sdělila Právu ředitelka Slevomatu Marie Havlíčková.

Vzdálenější destinace, jako jsou závody F1 ve Spojených arabských emirátech či Rusku nebo cesta za tenisem na americký grand slam, jsou samozřejmě časově náročnější a vyžadují i leteckou přepravu a několikadenní pobyt v hotelu. Cena takového zájezdu se na Slevomatu nejčastěji pohybuje od 20 do 35 tisíc korun.

„Fotbal a hokej bývají dlouhodobě nejsledovanější a nejžádanější. Nicméně je to také organizačně mnohem méně náročné, proto si plány na jednotlivá utkání či mistrovství řeší fanoušci sami. Naopak u sportů, jako jsou tenisové grand slamy nebo závody formulí, se porozhlížejí po předem sestaveném programu formou balíčku,“ dodala Havlíčková.

Kromě sportu vyrážejí někteří Češi se zájezdem do ciziny i za koncerty, a to jak na klasickou hudbu, tak na vystoupení rockových hvězd. Například na Alice Coopera, který vystoupí v září v Bratislavě, nebo Cher v říjnu do Mnichova se dá sehnat jednodenní autobusový zájezd, samozřejmě se vstupenkou na koncert v ceně, za čtyři tisíce korun.