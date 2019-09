Češi stále častěji platí mobilem či hodinkami

Bezhotovostní placení se v Česku zabydlelo už před nějakou dobou, lidé si čím dál víc zvykají platit i drobné útraty kartou místo hotovostí. Pokrok ale jde dál a samotné platební karty jsou postupně nahrazovány aplikacemi, které údaje z nich nahrají do mobilů, případně dalších chytrých zařízení. K zaplacení útraty či třeba k výběru hotovosti u bezkontaktních bankomatů pak stačí ke čtečce přiložit mobil či třeba chytré hodinky.

Další banky se na spuštění služby Apple Pay v nejbližší době chystají. Ještě letos to mají v plánu ČSOB a Raiffeisenbank, které ji podle vyjádření svých tiskových mluvčí zprovozní během podzimu, na přelomu roku pak Equa bank. Na počátku příštího roku chce klientům Apple Pay nabídnout Creditas. Pravděpodobně delší dobu si počkají klienti Expobank či Sberbank.

Pokud jste vlastníkem iPhonu 6 a novějších verzí a vaše banka službu Apple Pay podporuje, není nijak složité si ji do telefonu nastavit. Stačí si v telefonu otevřít aplikaci Wallet a do ní přidat svou platební kartu - buď ji naskenovat nebo zadat údaje ručně. Výhodou je, že nemusíte ani u plateb nad 500 korun zadávat PIN. Stačí totiž váš otisk prstu, který jste před placením přiložili. U nejnovějších modelů je možná i identifikace přes váš obličej.

Apple Pay však není jedinou službou, která klientům umožňuje platby chytrým mobilem. Již několik let mohou používat i službu Google Pay, která je dostupná pro chytrá zařízení se systémem Android.

Některé banky svým klientům již několik let nabízejí k placení i vlastní bankovní aplikace. „Od dubna 2018 mohou klienti Air Bank, kteří mají chytrý telefon se systémem Android, svým mobilem platit, a to přímo aplikací My Air. Má je aktivováno 79 tisíc klientů, kteří mobilem zaplatili 3,8 milionu nákupů za více než 1,3 miliardy korun,” upřesnila pro Právo mluvčí banky Jana Karasová.