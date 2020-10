Češi spořit nepřestali ani během koronakrize, nejčastěji uloží 1000 až 3000 korun

Nejčastěji lidé spoří tisíc až tři tisíce korun, v průzkumu to zmínili tři z deseti oslovených. Více než tři tisíce dá stranou čtvrtina lidí (každý osmý dokonce i více než pět tisíc korun). Zhruba stejný počet Čechů měsíčně uloží částku mezi 500 až tisíci korunami. Pětina pak zvládně uspořit méně než pětistovku.

Průzkum naznačil, že čím vyšší vzdělání člověk má, tím více je schopen měsíčně uspořit. Například čtvrtina vysokoškolsky vzdělaných respondentů měsíčně uspoří více než pět tisíc korun, z lidí se základním vzděláním je to jen osm procent. Na druhou stranu částku do pětistovky měsíčně uloží více než třetina lidí se základním vzděláním z vysokoškoláků je to jen každý osmý.