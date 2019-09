Češi sice spoří, ale z našetřených peněz při výpadku příjmu dlouho nevydrží

Češi spoří a nejčastěji tak činí, aby měli stranou nějakou tu korunu pro případ nečekané události. V každoročním reprezentativním průzkumu agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA) to uvedlo sedm z deseti oslovených. Pochopitelně pro ukládání peněz mají lidé i další důvody, například tři pětiny lidí spoří na důchod, necelá polovina i na dovolenou či necelá třetina na bydlení.

Ukládání peněz tzv. na horší časy je jedna věc, tou druhou je, zda jsou odkládané částky dostatečné a také, zda budou úspory stačit na to, když zdroj příjmů náhle skončí – například kvůli dlouhodobé nemoci, ztrátě zaměstnání apod.

Nejčastěji si Češi dávají měsíčně stranou částku pohybující se v rozmezí 1000 až 2500 korun, v průzkumu to zmínila třetina dotázaných. Pětina pak spoří částku do tisícovky, další pětina pak od 2500 do 4500 korun. Více než pět tisíc měsíčně je schopna ušetřit necelá pětina Čechů, přičemž šest ze stovky oslovených dokonce více než 10 tisíc korun.