Češi se neradi stěhují, za život v průměru jen třikrát

To my, Češi, se stěhujeme většinou jen třikrát, především pak v případech, kdy se nám zásadním způsobem mění životní podmínky. Poprvé to bývá nejčastěji při odchodu z domova do tzv. startovacího bydlení, podruhé, když se chystají žít partnerský život, a potřetí, když se jim začíná rozrůstat rodina. Na rozdíl od mnohých jiných národů je to dáno mimo jiné i tím, že Češi nemovitosti častěji vlastní, než si je pronajímají.