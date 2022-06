Češi se bojí, že si z platu koupí méně. Tři z deseti se chystají požádat o jeho zvýšení

Vyplynulo to z barometru zaměstnanců společnosti Up Česká republika.

„Každý den vidíme, jak ceny základních potravin rostou a nezastavují se. A tento fenomén strachu působí na psychiku všech českých domácností. Výsledky Barometru navíc ukazují, že strach z nepostačující mzdy je aktuálně mnohem rozšířenější než ze ztráty zaměstnání,“ uvedl Stéphane Nicoletti ze společnosti Up Česká republika.

Barometr ale zároveň ukázal, že 70 procent lidí plánuje omezit svou spotřebu a šetřit, a to obvykle na více položkách najednou.

Více než třetina zaměstnanců se chystá uspořit na energiích a jídle. Zhruba každý třetí by proto uvítal zavedení nebo navýšení příspěvku na stravování, stejný počet by ocenil, kdyby mu zaměstnavatel přispěl na dopravu do práce.