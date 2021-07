Češi platí hlavně bezkontaktně. Hotovosti se přesto vzdát nechtějí

Během pandemie se Češi chovali jinak, i co se výběrů z bankomatu týče. Vybírali méně často, zato vyšší částky. Dokládají to i údaje SBK, podle nichž v loňském roce poklesl počet výběrů o více než 36 milionů, průměrná vybraná částka pak meziročně narostla o více než 500 korun.

O tom, že Češi lpí na tradičních hodnotách, svědčí i jejich názory na hotovost, které se nechtějí vzdát. Pouze necelá čtvrtina lidí uvedla, že by jim zrušení hotovosti zjednodušilo život, naopak dvě třetiny populace by její případné zrušení vnímaly jako omezení svobody, což je téměř dvakrát více než v loňském roce.

„Tento nárůst můžeme přisuzovat pandemii a změnám ve vnímání u pojmu 'svoboda'. Jedná se především o to, že nemalá část populace se cítí být různými restrikcemi poškozena, omezována, a to může mít i vliv na jejich vnímání toho, co svoboda je a co ne. Lidé jsou na to nyní zkrátka citlivější než v době, kdy jim práva, alespoň z jejich pohledu, upírána nebyla. Z hlediska sociodemografie jde nejčastěji o lidi ve věku 36 až 44 let,“ doplnil Michal Straka, specialista agentury Ipsos na finanční trh.