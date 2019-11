Češi hojně spoří a ukládají hotovost

Podle průzkumu pro Raiffeisenbank se do investování pouští 37 procent Čechů ve věku 25 až 55 let. Ze sondy vyplynulo, že nejčastěji investují do podílových fondů, nemovitostí a do akcií, přičemž průměrně spoří/investují tři tisíce korun měsíčně. Z jiného průzkumu pro Sberbank zase vyšlo, že většina dotázaných dokáže „dát stranou“ až sedm tisíc korun měsíčně.