Češi chtějí víc času na splácení hypoték

„Pro průměrnou hypotéku 3,4 milionu korun činí rozdíl při délce splatnosti 20 versus 30 let čtyři tisíce korun měsíčně. Logicky se tak s rychlým růstem úroků zvyšuje zájem domácností o prodlužování délky splatnosti,“ sdělil Právu ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Připomněl, že podle doporučení České národní banky (ČNB) by celková doba splatnosti hypotéky neměla přesahovat „délku ekonomické aktivity žadatele o hypotéku, to je obvykle 30 let“.

Zatímco hypotéku na 25 až 30 let mělo loni 44 procent ­klientů dotázaných v průzkumu ČBA a agentury Ipsos, letos už chce takto hypotéku na co nejdelší možnou dobu rozložit 48 procent žadatelů.

S tím, jak zatím stále ještě rostou ceny bytů, a přitom už ovšem nelze získat hypotéku na celou sumu, ale maximálně na 90 procent, a to jen když je alespoň jeden ze žadatelů mladší 36 let, se zvyšuje požadavek bank nejen na vlastní zdroje žadatele, ale i výši měsíčních příjmů. Navíc u zájemců starších 36 let banky poskytnou hypotéku jen na 80 procent ceny.