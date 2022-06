Ceny cestovního pojištění se mohou lišit i o tisíce

K mírnému navýšení cen tak došlo jen výjimečně. Například Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) přistoupila k mírnému navýšení u produktu Auto Plus, což je dáno nárůstem cen pohonných hmot.

„Auto plus totiž obsahuje asistenční služby pro motorové vozidlo, kterým cestujete na dovolenou, a mimo jiné i odtah nepojízdného vozidla do 1500 km,“ uvedla mluvčí ČPP Renata Čapková s tím, že ale na druhou stranu pojišťovna zlevnila pojištění léčebných výloh v zahraničí.

Ceny u základního pojištění například pro desetidenní dovolenou pro čtyřčlennou rodinu v Chorvatsku se pohybují mezi 275 a 1460 korunami. Pro tutéž rodinu by pak stejně dlouhý pobyt v Egyptě na cestovním pojištění vyšel mezi 340 a 2680 korunami. V Itálii by to bylo mezi 275 a 1800 korunami.