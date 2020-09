Benefity při výpovědi určuje zaměstnavatel

Zaměstnanecké výhody jsou nenárokovou složkou mzdy a pravidla pro jejich poskytování se řídí interní směrnicí. Je tedy na zaměstnavateli, jak tato pravidla nastaví. Standardem na trhu ale je, že se benefity poskytují až do konce trvání zaměstnaneckého poměru, tedy i ve výpovědní lhůtě.

Nejrozšířenějším a nejoblíbenějším zaměstnaneckým benefitem v České republice jsou stravenky. Obvykle je zaměstnanci dostávají spolu s výplatou. Ty tištěné mají platnost do konce roku, takže je může zaměstnanec využít i v době, kdy už zaměstnancem nebude. V případě elektronických stravenek na kartách záleží na zaměstnavateli, zda umožní zaměstnanci benefity z kartového účtu dočerpat i po skončení pracovního poměru.

„Většina klientů Sodexo svým propouštěným zaměstnancům kartu ponechává, platnost stravenek pak vyprší na konci roku. Druhou možností je, že zaměstnanec svou stravenkovou kartu při odchodu odevzdá a zaměstnavatel mu nevyčerpaný kredit vyplatí formou papírových poukázek nebo provede finanční vyrovnání do mzdy,“ říká Jan Matoušek ze Sodexo Benefity.

Nejkomplexnějším zaměstnaneckým benefitem je tzv. Cafeterie. V ní si zaměstnanec může z palety nabízených výhod vybrat a nakombinovat benefity tak, jak mu to nejvíce vyhovuje. Zaměstnavatel pak pracovníkovi přiděluje body dle vnitřních pravidel.

„Protože Cafeterie často slouží i jako nástroj interní komunikace, ruší se zpravidla s odchodem zaměstnance i jeho přístup do systému a jeho účet. Z toho vyplývá, že benefity vybrané v Cafeterii lze uplatnit jen po dobu zaměstnaneckého poměru. Co se děje s body, které zaměstnanec nestihne vyčerpat, záleží na pravidlech nastavených zaměstnavatelem. Proto by se zaměstnanci ve výpovědi měli svého zaměstnavatele na možnosti dočerpání benefitů zeptat,“ doporučuje Matoušek.