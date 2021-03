Během pandemie se Češi méně zadlužují, zároveň ale i hůře splácí

Výrazné rozdíly ve splácení panují u různých věkových kategorií. K největšímu nárůstu nespláceného dluhu na spotřebu došlo v případě klientů do 34 let věku (lidé ve věku 25 až 29 let o 13 procent, lidé ve věku 30 až 34 let o 11 procent). Naopak u lidí starších 55 let se objem nespláceného dluhu snížil o pět procent, a u lidí mezi 35 a 44 lety o tři procenta.