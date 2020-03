Banky spouští odklady splátek úvěrů

„Prosíme všechny žadatele, aby tyto formuláře zaslali do 10 dnů před datem splátky, od které bude chtít klient splácení odložit. Dokumenty mohou samozřejmě klienti vyplnit s bankéřem na pobočce,“ uvedla mluvčí skupiny Moneta Zuzana Filipová s tím, že banka se bude snažit zpracovat žádosti do pěti dnů od jejich obdržení.

Odklad splátek úvěrů a hypoték: Banky stále řeší, jak na to

Česká spořitelna veškeré informace pro klienty zveřejní do konce tohoto týdne.

„Co se týče diskutované otázky zápisu do registru dlužníků, resp. negativního zápisu do tohoto registru - stále probíhají diskuze o tom, jak postup bank v této věci ujednotit. Bude-li přijato nějaké řešení, bude o tom ČBA informovat. Do té doby se v této věci musí klienti obrátit na svou banku, která jim úvěr poskytla,” dodala asociace.