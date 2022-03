Zrušení biosložky paliva moc nezlevní

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) tvrdí, že opatření zlevní paliva o dvě koruny. Podle analytiků to ale není tak docela pravda. „Přimíchávání šesti procent biosložky dnes i po zohlednění inflace zdražuje naftu o zhruba 1,20 koruny na litr. V případě benzínu má biosložka na svědomí zdražení o zhruba jednu korunu na litr,“ poukázal ekonom Lukáš Kovanda.

Jiní připouštějí, že nafta by po konci biopaliv mohla zlevnit až ke dvěma korunám, u benzinu by to ale bylo výrazně méně, až zanedbatelně. Každopádně to ale nebude hned. Návrh zákona musí schválit parlament a podepsat prezident, navíc producenti biosložek mají s petrolejáři podepsané smlouvy.

„Chceme, aby to bylo co nejrychleji. Budeme se snažit, aby proces v Poslanecké sněmovně a Senátu trval v řádu dní. Pokud to nebude opozice ve Sněmovně blokovat, tak si myslím, že to můžeme během dvou týdnů mít vyřízeno,“ řekl ve čtvrtek premiér Petr Fiala (ODS).

„Z prvních reakcí expremiéra Babiše velkou vstřícnost necítím. Bude muset přemýšlet nad tím, jestli upřednostní své ekonomické zájmy a zájmy svých firem, které jsou spojeny s tímto byznysem, anebo upřednostní zájmy českých občanů,“ dodal předseda vlády.

Největším výrobcem biopaliv v Česku je lovosická firma Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Spolu s dalším podnikem z holdingu Agrofert, společností Primagra z Milína na Příbramsku, má na dodávkách biosložek pro státního distributora paliv Čepro dlouhodobě zhruba poloviční podíl.

Smlouvy na letošek jsou už uzavřeny

„Zrušení přimíchávání biopaliv znamená podporu Putinova režimu. Znamená to dodatečný nákup 690 000 tun ropy od Putina, který vraždí lidi na Ukrajině. Znamená to 14 miliard korun pro Putinův režim,“ dal ve čtvrtek Babiš jasně svůj nesouhlas s vládním plánem.

Ani předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček nebyl tak optimistický jako Fiala, co se týče časového hlediska. „My biosložky přimícháváme na základě zákona o ovzduší. Změnu musí schválit Sněmovna, Senát, prezident a musí to nabýt účinnosti. Reálně si dovedu představit, že to platí od 1. července,“ řekl ve čtvrtek Indráček.

Podle hlavního analytika BH Securities Štěpána Křečka je evidentní, že si vláda největší zbraně pro boj proti vysokým cenám u čerpacích stanic ještě nechává v záloze. „Kdyby se situace dál zhoršovala, pak by bylo namístě využít daleko ráznější opatření,“ podotkl pro Právo Křeček.

Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu upozornil, že kontrakty na biosložku pro tento rok jsou již uzavřeny. „Zřejmě je v souladu s obchodním právem i pravidly budeme muset odebrat. Biosložky první generace, vyrobené třeba z řepky, nejsou úplně vhodné pro dlouhodobé skladování. To, co je nakoupeno, se ještě stejně bude muset vymíchat do paliv,“ řekl Právu.

Přimíchávat biosložku bude i státní distributor paliv Čepro, dokud se nezmění zákon. „Společnost Čepro vždy plnila a plní v oblasti biopaliv své povinnosti a dodržuje povinné minimální množství biopaliv v pohonných hmotách vyplývající z legislativy České republiky,“ řekl mluvčí Marek Roll.

Podle Ondřeje Charváta z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí bude nutné upravit zákon o ovzduší.

Loula také upozornil, že přimíchávání biosložek je povinné i s ohledem na emisní normy EU. Podle Charváta to tak ale v praxi být nemusí, protože si členské státy mohou stanovit i nulové množství bio příměsí. Mluvčí tvrdí, že tudíž ani nebude nutné vyjednat výjimku u Evropské komise.