Zkrácení pracovní doby? Svazy jsou proti

Zkrácení pracovní doby by zatížilo české podnikatele při vypořádání se s krizí po pandemii. Zvýšení minimální mzdy by zase mohlo vést k propouštění části pracujících s nejnižší mzdou. V úterý to uvedla Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) v reakci na návrhy poslanců ČSSD.