Zemřel Ferdinand Piëch, vnuk Porscheho a bývalý šéf Volkswagenu

Portál Focus uvedl, že Piëch v neděli zkolaboval v restauraci v bavorském Rosenheimu, kde byl se svou ženou. Po převozu do místní nemocnice zemřel, dodal server. Přesná příčina smrti známa není a ke skonu se zatím rodina oficiálně nevyjádřila.

Piëch stál řadu let v čele koncernu Volkswagen a měl velkou zásluhu na jeho expanzi a dnešní podobě. V lednu 1993, kdy se Volkswagen zmítal v krizi a výrazně prodělával, byl Piëch zvolen šéfem koncernu VW. Podařilo se mu VW nejen stabilizovat, ale obrátit jej i na cestu na vrchol automobilového průmyslu.

Za Piëchova vedení se koncern, do kterého na počátku 90. let patřily značky VW, Audi, Seat a Škoda, rozrostl o luxusní Bentley a výrobce supersportů Lamborghini a Bugatti. Volkswagen také vstoupil na pole výroby nákladních vozů, když v roce 2000 koupil první akcie švédské automobilky Scania a Piëch usedl do jejího vedení.