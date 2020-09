Zeman chce zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu jen na dva roky

Prezident Miloš Zeman podpořil zrušení superhrubé mzdy, mělo by ale trvat jen dva roky. Uvedla to po schůzce s hlavou státu ministryně financí Alena Schillerová. Pouze dva roky by mělo podle Zemanova expertního týmu platit i snížení daně z příjmu z 19 na 15 procent. Superhrubá mzda by měla být podle premiéra Andreje Babiše zrušena od začátku příštího roku. Změnou si polepší hlavně zaměstnanci.