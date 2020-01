Železničáři na jižní Moravě hrozí stávkou, nechtějí se vzdát režijek

Železničářům se nelíbí, že ve vlacích objednávaných Jihomoravským krajem jim nejsou uznávány takzvané režijní jízdenky. Odborové sdružení železničářů hrozí krajskou stávkou od 30. ledna, pokud se do té doby situace nevyřeší podle představ odborářů. Upozornil na to server Zdopravy. Jednou z variant je, že by železničáři byli kompenzováni příplatkem.