Zelené jádro? Česko v Bruselu naráží na odpor odborných poradců

Plán zařadit jádro a plyn do takzvané evropské taxonomie, tedy „návodu“ pro investory, do jakých udržitelných projektů investovat, vyvolal v Evropské unii velký rozruch.

Členské státy se nemohou na této problematice shodnout. Zatímco Španělsko, Rakousko či Dánko jádro a plyn odmítají uznat jako zelenou investici, Francie nebo Česko naopak za zařazení zejména jaderné energie do taxonomie bojují.

Proti jádru a plynu se nyní ve své zpětné vazbě směrem k EK vymezila také poradní skupina odborníků. Na komisi naléhá, aby tyto plány ještě upravila, jinak nedojde k naplnění cíle být do roku 2050 uhlíkově neutrální, varovala.

Návrh komise počítá s tím, že plynové elektrárny dostanou zelenou nálepku do roku 2030, pokud splní emisní limit 270 g ekvivalentu CO2 na kWh. Podle poradního panelu to je ale moc vysoké číslo. Uznány by měly být pouze plynové elektrárny s emisemi 100 g ekvivalentu CO2 na kWh nebo nižšími. „Toto je vědecky podložený přístup,“ citovala Reuters z dokumentu, který poradci měli komisi zaslat.