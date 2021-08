Zdražovat budou hlavně služby a stavby, říká ekonom

Spotřební koš je navíc ovlivňován společnou metodikou v rámci Eurostatu. Jistě, evropské národy se ve svých spotřebních zvycích liší, a tato česká „kultúrné špecifiká“ náš spotřební koš odrážejí, ale třeba co znamená „počítač“, je dobré sjednotit.

Covid ale zasadil spotřebnímu koši zásadní ránu. Za běžných okolností se váhy jednotlivých položek ve spotřebním koši upravují jednou za dva roky. Podle toho, za co reálně utrácíme více či méně.

Když zrovna nezuří globální pandemie a vláda nezavírá ekonomiku, utrácíme za potraviny mimo restaurace 16 procent výdajů. Na začátku covidu ale restaurace zavřely. To však neznamená, že by lidé kvůli tomu přestali jíst. Reálná váha potravin ve spotřebním koši tak v tu chvíli mohla překročit i 20 procent.

Samozřejmě že statistikové nějaké rozumné covidové úpravy dělali, ale být příliš radikální nemohli, protože by si tím znehodnotili zbytek časové řady.

Určitě. Minimálně už kvůli tomu, abyste věděl, co se vám děje v peněžence. A nejen v ní, dnes vám ani úložky v bance žádné zhodnocení většinou nenabídnou. A tak vám inflace řekne, co se děje s hodnotou vašich úspor ať už v peněžence, pod polštářem, nebo v typické bance.

Inflace je vlastně taková daň z držení peněz. Při tříprocentní inflaci je to, jako byste každý rok na Silvestra zaplatili tři koruny za prodloužení platnosti každé stokoruny, kterou máte. V peněžence i v bance.

Ale z jednoho důvodu byste měl sledovat i onen energetický index. Víte, inflaci logicky měříme jen zpětně, navíc s několikatýdenním zpožděním. A podle takového pohledu do zpětného zrcátka se špatně upravuje chování. Ideálně bychom chtěli všichni vědět, kam se posunou ceny příští měsíc, na to bychom chtěli reagovat.

Navíc chvilku trvá, než se ceny energií propíší do finálních cen. A tak vám ceny energií nabídnou jakési rozostřené kukátko do cen ve světě, do kterého míříte.