Zavíračka v jedenáct, poslední objednávka v deset, smlouvají u Prymuly pivovary

Uzavření podniků ve 22:00, které prosazuje nový ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) bude znamenat ztrátu až 30 procent denních tržeb, upozornila v úterý výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. Svaz chce kompromis, ve 22:00 by se přijímaly poslední objednávky a restaurace by musely být zavřené do 23:00.